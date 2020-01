Brief 1 ’Stop de onderwijstakingen’

De verdiensten van het onderwijzend personeel zijn absoluut niet slecht. En de werkdruk door bijvoorbeeld te veel leerlingen in één klas, is nogal overdreven. In mijn tijd, rond 1956 waren de klassen ook gevuld met 30 kinderen of meer en alles ging goed. De schooltijden waren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur in de middag. Daarna waren er nog vergaderingen, moesten de docenten werkstukken controleren, enz. Nu zijn de vergaderingen zodanig ingesteld dat er speciale dagen vrijgemaakt worden en de leerlingen die dag thuis moeten blijven. Een onderwijsbaan heeft in vergelijking met bijvoorbeeld de zorg veel vrije tijd en een goed salaris. Stop die stakingen en doe je werk!

Mevr. Brugman, Lelystad

