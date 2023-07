Uitslag Stelling: ’100% nuchter goed idee’

Een respondent: „Het zou zo moeten zijn. Maar de Nederlander kennende gaat dit echt nooit gebeuren.” Iemand merkt daarbij op: „De meesten kunnen het niet houden bij één glas. Daarom is ’zero tolerance’ echt het beste.”

VVN roept partijen op om het onderwerp ’geen druppel achter het stuur’ in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen. Twee derde van de stemmers gelooft niet dat partijen dit gaan doen. Een respondent merkt op: „Ik zou zeker stemmen op een partij die rijden onder invloed verbiedt.” Een andere stemmer noemt een dergelijke maatregel echter ’totalitair’. „Je moet na twee glazen in de auto kunnen stappen.”

Een meerderheid van de stemmers denkt niet dat het haalbaar is om van ’geen druppel, joint, pil of snuif achter het stuur’ een wet te maken. Daarbij gelooft twee derde niet dat deze maatregel valt te handhaven. Een aantal respondenten wijst erop dat zelfs met een krentenbol op er al alcohol in het bloed gedetecteerd kan worden. „Laat ze eerst eens aandacht besteden aan iedereen die boven die 0,5 promille komt”, zo vindt een stemmer.

Al een flink aantal jaren loopt de BOB-campagne, om automobilisten zonder drank op achter het stuur te laten kruipen. De meeste stemmers geloven dat deze eraan heeft meegeholpen om automobilisten bewust te maken van de gevaren van alcohol achter het stuur. Een reactie: „Die campagne heeft goed geholpen, maar lachgas en harddrugs zijn hierbij gekomen. Daar moet meer voorlichting over komen.”

Nu mogen automobilisten nog wel met (een beetje) drank op gaan rijden. De antwoorden op de vraag of het nog verantwoord is om met twee glazen alcohol achter het stuur te kruipen, laten een verdeeld beeld zien. De ene helft van de respondenten vindt van wel, de andere helft juist van niet. Iemand merkt op: „Zelfs zonder drank of drugs op is het al lastig om door het drukke verkeer te komen. Moet je nagaan wat de gevolgen zijn als je ietwat wazig bent.” Een andere stemmer: „Met twee glazen op kun je nog prima rijden. De tijd dat iedereen dronken achter het stuur kroop, is echt voorbij.”

Jaarlijks worden 20.000 (alcohol) en 16.000 (drugs) bonnen uitgeschreven voor rijden onder invloed. Een meerderheid van de deelnemers vindt dit niet veel. Veel respondenten vinden de straffen voor het rijden onder invloed te laag. Een van hen merkt op: „Er moet een lik-op-stukbeleid komen met dat iemand meteen zijn rijbewijs kwijt is voor een jaar.”

De politie loopt er met handhaving tegenaan dat automobilisten elkaar via sociale media kunnen waarschuwen voor grote alcoholcontroles. Een stemmer raadt aan: „Voer het alcoholslot in en laat de boetes voor rijden onder invloed astronomisch hoog worden. Dan hebben ook die Telegram-gastjes het nakijken.”

De meeste stemmers vinden dat de politie de hoogste prioriteit moet geven aan alcohol- en drugscontroles. Een respondent oppert: „Gewoon meer politie op de wegen en snelwegen, die meteen ook kan controleren op het gebruik van mobieltjes achter het stuur.”