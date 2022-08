’Ontpolderen Hedwigepolder oliedom’

We lezen regelmatig berichten in de krant dat de prijzen in de supermarkt omhoog schieten, een tendens die zich voorlopig nog wel onverminderd zal voortzetten.

In de huidige wereld waarin prijzen worden bepaald door vraag en aanbod zijn de hoge voedselprijzen terug te voeren naar één oorzaak: schaarste. In het kader daarvan zou het wel zeer ongepast en oliedom zijn om anno nu 40 vierkante kilometer kostbare en vruchtbare landbouwgrond van de Hertogin Hedwigepolder onder water te zetten: een absurde daad van kapitaalvernietiging die bovendien in de toekomst nog grote gezondheids- en natuurrisico’s met zich mee zal kunnen brengen ten gevolge van met PFAS vervuild water in de Schelde. Scheldewater waarmee minister Van der Wal dit unieke stukje Nederland wil laten overstromen waardoor de schaarste alleen maar toeneemt.

Dit desastreuze voornemen moet nu echt heel snel van tafel om plaats te maken voor een nieuw constructief plan tot exploitatie van deze, voor Nederland, broodnodige grond. Als de boeren slim zijn nemen ze dit hete hangijzer mee in de onderhandelingen met Johan Remkes.

L. de Git,

Castricum