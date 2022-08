Premium Binnenland

Kabinet blijft stil over koopkracht, maar heeft maatregelen voor het uitkiezen

Het is nu nog stil in Den Haag, maar richting Prinsjesdag zullen kabinet en coalitie in actie moeten komen om de pijn van stijgende prijzen in het land te dempen. De politici hebben een heel arsenaal aan maatregelen om uit te kiezen.