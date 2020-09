’Nederlands kind behoorlijk grof’

Mijn gevoel is dat onze jeugd qua taalgebruik, omgangsvormen en studie juist achterlopen op veel landen. Het Nederlandse kind is doorgaans behoorlijk verwend, grof in de omgang en verslaafd aan de mobiele telefoon. Daarnaast is de ontlezing een stuk groter dan in veel andere landen hetgeen ongeletterdheid in de hand werkt. Tel daarbij het lerarentekort en het steeds slechtere onderwijs bij op en de conclusie luidt dat de academische vaardigheden van onze jeugd onder de maat zijn.

Bas Overmars, Amsterdam