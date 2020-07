’Oud-VVD’ers weg kwijt’

Als je dan ook nog eens de aanwezigheid van oud-minister en VVD-coryfee Neelie Smit Kroes in het programma ’M’ van dinsdag zag, waarin zij een pleidooi hield voor de toelating in Nederland van die kinderen uit de vluchtelingkampen omdat wij daar alle expertise en ruimte voor in huis hebben , dan denk ik: De oud-VVD’ers doen het niet best.

R.L. van Hasselt, Gieten