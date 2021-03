Brief 3: ’Niet-gevacineerden gegijzeld’

Ik, 54 jaar, hartpatiënt, en mijn vrouw, 60 jaar, kanker- en COPD-patiënt, en onze kinderen hebben in december corona gehad. Ik heb er niet meer last van gehad dan een licht hoestje en mijn vrouw heeft het ervaren als een stevige griep.

We hebben het dus beiden overleefd en weten dat ons lichaam het aan kan. De kinderen hebben er nauwelijks last van gehad. We betwijfelen of de langetermijngevolgen van een vaccinatie bekend zijn en zijn daarom ook beiden niet van plan om ons te laten vaccineren.

Worden we nu door de EU en ons eigen land gegijzeld en mogen we niet meer op vakantie van onze overheid ? Die laat de complete groep ex-corona patiënten zonder ernstige klachten voor het gemak maar buiten beschouwing?

E. Rutten, Vught

