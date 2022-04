Brief 3: ’PSV verdiende de overwinning’

Maar als Ajax-fan dacht ik dat dat de oorzaak van mijn denken was. Zie gestrekt been overtreding van Teze. Noch de VAR noch de bijna beste Nederlandse scheidsrechter grepen in. En zijn de begrippen ’hinderlijk buitenspel’ en ’niet deelnemen aan het spel’ niet meer van toepassing bij een buitenspel situatie? Maar PSV was feller en verdiende de overwinning.

J. Prins, Sliedrecht

