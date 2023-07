’Boodschappen niet meer te betalen’

Ik wilde twee pakjes meenemen. Het volgende pakje dat ik oppakte, exact ook 230 gram en op dezelfde manier verpakt kost ineens 3,49 euro. Toen ik dat voorlegde aan een medewerkster vertelde ze, dat dat een toeslag was voor de plasticverpakking. Belachelijk! Ik ben 77 jaar en heb een klein pensioentje en AOW. Waar moet ik dat toch allemaal van gaan betalen? Waar is de overheid mee bezig? Nu weer voor plastic, dan weer voor suiker, dan weer voor tabak. O ja, wijn drinken mag ook niet meer. Wat een betutteling! Net of wij niet in staat zijn zelf te bepalen wat goed of slecht voor ons is.

M.van den Braak.

--