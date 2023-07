’Val kabinet Rutte IV onvermijdelijk’

Dit kabinet had er in deze vorm überhaupt niet moeten komen. Het deed geen recht aan de wens van de kiezer. Niet alleen op migratie waren de verschillen onoverbrugbaar. Dat geldt ook voor stikstof, klimaat en rekeningrijden. Na de verkiezingen komt er hopelijk een kabinet zonder D66 en PvdA/GroenLinks. Hopelijk is er weer oog voor de menselijke maat. En komt de PvdA weer op voor de arbeiders en het CDA voor de landbouw. En de BBB voor het gezonde verstand op rechts. Dan trekken we aan de rem voor wat betreft de klimaattransitie zodat alle burgers de tijd krijgen om mee te komen. Er gloort weer hoop aan de horizon.

B. van Dam