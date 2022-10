Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Tijd dat er helderheid komt over pensioen

De gierende inflatie raakt iedereen omdat alle prijzen hard omhoog gaan. Er is geen ontkomen aan. De vakbonden springen natuurlijk in de bres voor hun leden en komen met stevige looneisen. Daarmee krijgen de bonden voet aan de grond. In cao’s die worden afgesproken zijn loonsprongen van vijf tot tien procent geen uitzondering; het is lang geleden dat zulke loonstijgingen werden afgesproken.