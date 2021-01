’Niet zo snel Amerikaanse toestanden in eigen land’

We hebben allemaal kennis kunnen nemen van de ontstellende en schokkende beelden van de bestorming van het Amerikaanse Capitool. Eén ding is duidelijk: daar wordt Amerika niet 'great again' van, stelt Jan Muijs.

Maar het stemt wel tot nadenken. Want zou dit bijvoorbeeld ook in ons land kunnen gebeuren?Nou, dat zal zo'n vaart niet lopen. Hier moeten we het doen met opruiers en virus-ontkenners als Willem Engel en Akwasi. Dat gaat hem dus niet worden.

Onze boeren dan? Met hun Farmers Defence Force? Nee hoor, die kunnen niet langer dan een dag bij hun koeien weg. En zeker niet als de tractoren kentekenplichtig worden waardoor ze niet langer anoniem ons land op stelten kunnen zetten. Amerikaanse toestanden in ons land? No way..

Jan Muijs,

Tilburg