Er is nog geen definitieve uitslag. Wanhoop niet. Er is fraude gepleegd. Accepteer de uitslag niet. Alle stemmen moeten worden herteld. Documenteer alle onregelmatigheden. Doe aangifte van fraude. Dit is slechts het begin; dit jaar komen er nieuwe verkiezingen. Nu een serieuze start van de parallelle maatschappij. Blijf in liefde.