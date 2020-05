’Te veel verwarring over kampeerregels’

Een voorbeeld hiervan is overnachten op de camping. In de ene regio is dit verboden, in de andere regio alleen als de kampeerder beschikt over eigen sanitair en in nog een andere regio alleen als het sanitair aangesloten is op de vaste afvoer!

Laten de Veiligheidsregio’s zich bezig houden met specifieke, regionale zaken als bv. het Botlekgebied, de kust, gaswinning en geen landelijk gebeuren als kamperen. En daarbij moeten wij nog steeds zoveel mogelijk thuis/binnen blijven, dus hoezo erop uit naar de camping?

Gijs Smulders