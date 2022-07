’Begrip voor boeren nog heel ver weg’

Deze hardwerkende ondernemers zijn eerst gestimuleerd - soms ook nog door banken gedwongen - om uit te breiden, en nu moeten ze in korte tijd enorm inkrimpen? Waanzin ten top! Er zijn zó veel mogelijkheden om het stikstofprobleem aan te pakken. Enkele zijn: export van mest, huren van buitenlandse gebieden waar de uit te kopen boeren weer aan de slag kunnen (zodat de opbrengst nog steeds voor een deel in de Nederlandse staatskas vloeit), of een emigratiesubsidie toekennen.

We moeten absoluut niet vergeten dat onze boeren produceren volgens de modernste en efficiëntste methoden die ook nog eens bijzonder diervriendelijk zijn. Als andere (derde) landen deze productie overnemen, die werken volgens veel lagere standaarden, zal de negatieve druk op het wereldwijde milieu alleen maar toenemen. Het voedsel moet immers hoe dan ook worden geproduceerd. Uiteraard moeten de protesten wél binnen de grenzen van fatsoen blijven.

M.G. Coops, Zelhem