’Paspoort innemen hoeft niet moeilijk te zijn’

De overheid moet bovendien kunnen aantonen dat de beschuldigde de nagestreefde doelen van de terroristische organisatie ook echt onderschrijft. Wat het ook nog eens extra moeilijk maakt is dat de informatie die inlichtingendiensten over mensen verzamelen, lang niet altijd gebruikt kan worden in de juridische procedure: „vanwege de noodzaak tot geheimhouding van bronnen en de veiligheid van personen”. Als het kabinet wil dat de halsafsnijders die naar IS zijn gegaan echt hun Nederlanderschap verliezen dan krijgen zij dit makkelijk klaar. Volgens mij worden ze niet statenloos, want de meesten hebben nog een paspoort, Marokkaans of Turks. De overige argumenten gaan er bij mij ook niet in. Is die geheimhouding zo belangrijk dat het boven het landverraad en alle misdrijven staat? Het lijkt wel of die ministers zelf eerst een aantal redenen zoeken om die criminelen toch vooral te ontzien en te vervolgen. Wees eens kerels en pas de wet aan, dan weten de volgenden waar zijn aan beginnen. Wat gaat er nu precies voor, onze samenleving of het welzijn van die misdragers die kozen voor een nieuw vaderland? Hun grote monde keert weer terug zodra zij hier gearriveerd zijn. Zij gingen vrijwillig in vreemde krijgsdienst. Wat mag de AIVD hier niet over zeggen? Het was in ieder geval zeker niet voor het Rode Kruis.

Rob vd Broek, Amstelveen.