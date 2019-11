Uitslag Stelling: Steeds meer korte lontjes

Omwonenden van een speelveldje bij basisschool De Buut in Nijmegen ervaren dat anders. Zij klaagden over te veel lawaai, wat uiteindelijk resulteerde in een rechtszaak. Deze week oordeelde de rechter dat het veldje na 18.30 uur en in het weekend dicht moet. Daarnaast moeten de goaltjes en betonranden worden weggehaald.

Ruim de helft van de respondenten heeft begrip voor de klagers. „Vaak lopen kleine kinderen de hele dag te blèren en te gillen en later op de dag zijn het hangjongeren die met keiharde muziek en geschreeuw overlast geven”, verklaart iemand. Sommigen zeggen om die reden te zijn verhuisd. „Het leek soms wel of er honderd kinderen liepen te krijsen.”

Een bijna even grote groep echter (45%) vindt dat mensen te veel zeuren. „Kinderen hebben de ruimte nodig om te kunnen spelen. Hebben ze niets beter te doen dan te gaan klagen bij de rechter?”, reageert iemand geërgerd. Een ander: „Vroeger speelden kinderen overal. Stoepranden of blikkie trappen kon gewoon op straat. Nu worden ze verbannen naar autovrije speelveldjes. Maar daar worden ze ook weer verbannen. Eerst door projectontwikkelaars die er wel weer een kantoorcomplex of wat woningen inproppen en nu weer door klagende mensen die niet tegen de herrie kunnen”.

De voorstanders van de stelling vinden dat spelende kinderen juist aangemoedigd zouden moeten worden. „Er is amper nog een kind te vinden dat buiten aan het spelen is”.

Twee op de drie respondenten vrezen dat de uitspraak over het speelveldje in Nijmegen een precedentwerking zal hebben op andere speelplekken in Nederland. „En dat terwijl kinderen door alle woningbouw al minder plek hebben om buiten te spelen.”

„De overlast wordt veroorzaakt doordat de bebouwing steeds dichter wordt en het geluid dus eerder voor overlast zorgt”, legt iemand uit. Bouwkundigen en gemeenten zouden dit kunnen voorkomen door de buitenruimte anders in te richten, is de overtuiging van veel stellingdeelnemers. „Terugkaatsing en rondzingen van lawaai is te bestrijden met groenblijvende beplanting”, zo weet een respondent.

De helft van de deelnemers vindt echter ook dat kinderen tegenwoordig meer lawaai maken dan vroeger. „Wij leerden dat schreeuwen niet netjes is en dat je aan andere mensen moet denken. Daar hoef je nu niet meer mee aan te komen want kinderen worden niet meer opgevoed”, klinkt het verwijtend. De overgrote meerderheid vindt dat ouders hun kinderen moeten terechtwijzen als ze te veel lawaai maken. „Maar het lijkt wel of daar een taboe op rust”, merkt iemand op. „Ophouden met gedogen van die prinsjes- en prinsesjescultuur. Spelen prima, maar wel rekening houden met anderen... daar is niets mis mee.”

Driekwart vindt tegelijkertijd dat mensen tegenwoordig ook minder van anderen kunnen hebben dan vroeger. Een respondent schrijft: „Nederland is krankzinnig aan het worden. Mensen hebben een kort lontje. Spelende kinderen zou juist genieten moeten zijn. Straks mogen de vogels niet meer fluiten.”