Brief 1: ’Wie niet horen wil, moet voelen’

Premium De Kwestie

’Strafzaken kunnen korter als Den Haag lef toont’

Oneindig lange strafzaken over delicten waarop een korte gevangenisstraf staat; het is zand in de justitiemotor. Het kan allemaal veel sneller als aanklager en advocaat samen een geschikte straf voorleggen aan de rechter, oppert Laura Peters. „De politiek moet dat aandurven.”