’Protest breder trekken’

Ik vind het logisch en terecht dat de boeren zich bedreigd voelen in hun bestaan. Logisch dat ze over de rooie zijn en op willen komen voor hun rechten. Maar is aandacht vragen door wegen en distributiecentra te blokkeren dan wel de beste aanpak? Ik denk het niet, schrijft Steven van der Bles.