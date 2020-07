Brief 3: ’Betaal eigen werkzoekenden extra’

Tot 2050 zou de bevolking in Nederland tot 22 miljoen mensen kunnen toenemen, vooral door arbeids- en andere immigranten. Nu al zijn we een van de dichtsbevolkte landen ter wereld.

Een belangrijk deel van de verwachte nieuwkomers zijn de arbeidsimmigranten. Wij krijgen met z’n 17,5 miljoen Nederlanders blijkbaar het werk niet gedaan, omdat we vies zijn van zwaarder werk. Als we nou o.a. de thuiszittende Nederlanders die dat niet zo populaire werk met € 500,- extra subsidie per maand zouden belonen, bovenop het normale salaris, dan hadden we al die tienduizenden arbeidsmigranten niet nodig.

Vergeten wordt dat die mensen gehuisvest moeten worden, recht hebben op WW, kinderbijslag, etc. en ons wegennet belasten. Kortom regering, maak ons land niet onbewoonbaar door nog meer mensen hier toe te laten maar geef onze eigen werkzoekenden die het minder populaire werk willen doen in fabrieken, landbouw etc. maandelijks een extra toeslag.

G.J. Keulen, Nuth

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: