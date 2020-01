’Stem laten afhangen van prestaties Rutte III’

Het vaasje van Rutte is reeds lang in stukken gevallen. Voor visie moet je van Rutte naar de oogarts. Nee, een grote visionair is Rutte niet gebleken waardoor er woningnood is, de geestelijke gezondheidszorg dramatisch is, overheidsinstanties disfunctioneren, de immigratie uit de hand is gegierd en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar let op. Nu er komend jaar verkiezingen zijn zullen we doodgegooid worden met ontzettend ambitieuze plannen om te laten zien hoe daadkrachtig men wel niet is om de (veelal door eigen beleid) onstane problemen op te lossen om daarna in coalitiebesprekingen zoveel water bij de wijn te doen dat er van al die plannen bitter weinig over blijft. En bij iedere verkiezingen trappen we er weer in. Het zou goed zijn als de kiezer zijn keuze dit keer eens voornamelijk laat afhangen van geleverde prestaties.

B. de Mars