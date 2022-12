’Hup Holland hup’

Het Nederlands elftal heeft vrijdag in de wedstrijd tegen Argentinië een vrijwel heel blauwwit kolkend stadion tegen zich. Het doet haast denken aan de WK finale in Buenos Aires in 1978. Laten we vrijdag even een paar uur niet kibbelen over alles waar we de afgelopen weken over hebben gediscussieerd met betrekking tot Oranje en dit toernooi en hand in hand achter Louis en zijn mannen gaan staan. Dit hebben zij zeker verdiend.

M. Broos, Roosendaal