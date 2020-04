De coronacrisis is voor Kamer en kabinet onontgonnen terrein. Iedereen zoekt naar positie in een veranderende werkelijkheid. Tegelijkertijd wordt ineens duidelijk wat ’s lands politici echt waard zijn. Wie neemt de juiste beslissingen? Wie slaat de juiste toon aan? Wie voelt aan wat er in de samenleving speelt? Kortom, wie leidt een land in verwarring en onzekerheid?