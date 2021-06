’Voetbal van nu niet om aan te zien’

Het valt mij echter op dat het huidige (internationale) voetbal niet om aan te zien is. Soms moet ik vijf tot tien minuten wachten totdat er echt iets gebeurt op het veld. Veel teams zijn erg verdedigend ingesteld en houden een bal in bezit, spelen de bal weer terug naar de keeper; het is vaak eindeloos wachten op dat ’gaatje’ in de defensie om eens een kansje te pakken om op dat doel te schieten. Snelheid met individuele acties, zoals het omspelen van twee of drie tegenstanders, zoals Cruyff, Maradonna, zien we eigenlijk nog amper. En dan valt er eindelijk een doelpunt, maar helaas de speler stond een paar millimeter buitenspel blijkt achteraf uit beelden van de VAR.

Hoe anders is het bij hockey, waar al lang de buitenspelregel is afgeschaft. Het spel is levendiger en er zijn minder frustraties. Voetbal is verworden tot een soort strategisch schaakspel, waar snelheid van een individuele speler bijna niet meer opgaat. Jammer, alleen het resultaat telt, mede door geld. Een mooi schouwspel met mooie snelle verrassingen? Voorbij die tijd.

Bert de Jong,

Leersum