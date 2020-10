Brief 3 ’Presentator was echte verliezer’

De verliezer was de slappe Fox News-presentator Chris Wallace die de regie in dit debat zou moeten hebben. Dit lijkt symbolisch te zijn voor het gebrek aan orde houden. Het is mijns inziens een soort moraal van pappen en nathouden die in de media wel vaker zichtbaar is. Daarbij gaat het soms zover dat criminelen en slachtoffers blijkbaar gelijke rechten hebben.

R.G.W. Hamers, Heerlen

