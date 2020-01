’Onvrede onderwijs niet alleen door geld’

Omdat gezien de influx van jongeren met een forse taalachterstand je gewoon je onderwijsdoelen niet kan behalen. Dat de eisen die gesteld worden niet meer haalbaar zijn, omdat die feiten worden verstopt door de politiek? Of is er ook sprake van onveiligheid in de klas en dan vaak door gedrag van ouders?

De vakbonden kijken alleen naar geld, maar wie vraagt het nu eens rechtstreeks aan de leraar?

Stef Bouwhuis, Amsterdam