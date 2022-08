Links zijn geeft extra status

Premium Financieel

Column: repareer koopkracht met waardebon van €2000 voor bijna iedereen

-54. Op dat niveau kwam in juli de graadmeter die het vertrouwen onder de consumenten in Nederland meet, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs. Dat is de laagste stand sinds het CBS het consumentenvertrouwen bijhoudt, iets wat in april 1986 is begonnen.