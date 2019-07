Metershoge penis voor Macron

Die rust, die ruimte, de natuur, die heerlijke patés, die wijnen en dan die penis. Zelfs als je even denkt rustig onder te duiken op het Franse platteland, dan nog word je grof met Macron geconfronteerd. Want hij was voor hem bedoeld, die belediging. Een simpele metershoge lul geschilderd op de boerenschuur. Het had ook een opgestoken vinger kunnen zijn, maar de ’artiest’ had voor het geslachtsorgaan met slechts de naam van de Franse president gekozen, om duidelijk te maken wat hij van hem vindt.