’Nieuw schandaal Rutte is de druppel’

Er is voor tenminste 15 € miljard “onrechtmatig” geld uitgegeven. De tolerantie grens werd met 5% overschreden. Totaal bijna 20 miljard belastinggeld is verduisterd of mee gefraudeerd! En dan ligt er nog een bedrag van 5euro miljard die zonder bonnetjes is uitgegeven in de coronacrisis. Belasting betalen is verplicht, daar staat een verplichting tegenover, namelijk iedere euro kunnen verantwoorden. En hier is sprake van bewust crimineel regeren. Na alle schandalen van Rutte en zijn kabinetten is dit de druppel, frauderen en verduistering van belastinggeld. Wat gaat het Openbaar Ministerie nu doen in deze oplichtingszaken… deze zaak oppakken of opnieuw deze criminelen beschermen?

H. Deugd