Het was een bijzondere eindexamenperiode dit jaar

De uitslag van de herexamens in het voortgezet onderwijs worden vandaag bekendgemaakt. Sommigen deden dat - zoals onze vwo-examenvlogger Gweneira - om een mooier cijfer op de eindlijst te krijgen. Zelf denkt de aankomende studente aan de TU Delft dat deze poging jammerlijk is mislukt. Ik herinner me dat ik ook herexamen heb gedaan voor Engels in 1986; puur om mijn vriendin-voor-het-leven Jeanet te steunen omdat ze anders echt gezakt zou zijn.