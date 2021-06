’Stroomgebrek in vooruitstrevend Nederland’

Doordat er te weinig capaciteit in de grond ligt, nemen de wachttijden toe en ontstaan er in sommige delen van onze hoofdstad zelfs schaarste op het electriciteitsnet. En dat komt ervan als je eerst doet en dan pas nadenkt. Huizen van het gas af, elektrische auto’s subsidiëren en de digitalisering van de samenleving. Zo neemt het stroomverbruik enorm toe, maar is de bijbehorende infrastructuur onvoldoende op orde en lopen we steeds meer achter de feiten aan.

Ik sluit niet uit dat er op middellange termijn periodes worden ingesteld waarin er geen stroom wordt geleverd teneinde ons netwerk op kracht te laten komen. Iedereen die wel eens in bijvoorbeeld Zuid-Afrika is geweest is hiermee bekend. Daar ligt het echter aan de gebrekkige voorzieningen, bij ons aan de veel te snel gaande milieuontwikkelingen. En dat noemen we dan ook nog vooruitgang.

Jan Pronk, Beverwijk