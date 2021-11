’Mensen niet tegen elkaar opzetten’

Hugo de Jonge zou juist heel blij moeten zijn met de enorm hoge vaccinatiegraad in Nederland en zijn hand in eigen boezem moeten steken en zo spoedig mogelijk de ic-capaciteit, die de laatste 10 jaar gehalveerd is, terugbrengen naar het oude niveau of hoger, ook ivm de bevolkingstoename. Hij zou dat grote probleem moeten durven benoemen. Daarvoor moet je de zorg aantrekkelijker maken en meer gaan betalen! Natuurlijk motiveert het mensen als ze meer gewaardeerd en betaald worden en met geld wordt er toch al gestrooid, lijkt het. Zie de uitstroom in de zorg niet met lede ogen aan!

Daarnaast is het zijn plicht om mensen veel meer te wijzen op een gezonde levensstijl en op het belang van vitamine D voor het immuunsysteem. Het vaccin alleen is niet de oplossing. Zelf ben ik gevaccineerd maar ik begrijp de mensen die dat niet willen of aandurven erg goed. En nee, ik ben geen complotdenker of wappie.

Mieneke van den Hout