Uitslag Stelling: ’Uniformiteit is veiligheid’

Een voorstander stelt: „Verkeersregels uniform maken geeft duidelijkheid en veiligheid, ook voor gasten in ons land.” Een ander meent: „Zogezegd zijn we één Europa, maar ieder land doet z’n eigen ding”, reageert een respondent. „Zeker als je meerdere landen doorkruist is een vergissing snel gemaakt.” Weer een ander is stelliger: „Het is een regelrechte ramp om in Europa te rijden. Hier een vignet, daar tol, dan weer een sticker. Horendol word je ervan.”

„Ooit gaven de verschillende regels een beetje extra het ’we zijn in het buitenland’-gevoel en het hoorde bij het avontuur van de reis”, reageert ook iemand. „Maar tegenwoordig krijg ik toch het gevoel van geldklopperij, bekeuren voor 1 kilometer snelheidsoverschrijding en dat soort dingen. Het maakt de vakantie er niet leuker op.”

Als er in alle Europese landen eenduidige regels worden ingevoerd, zal dit de verkeersveiligheid ten goede komen, verwacht 60% van de respondenten. „Als we nou overal dezelfde basisverkeersregels hanteren en landen een beetje vrijheid krijgen om daar eventueel een extra invulling aan te geven?”, stelt een deelnemer voor. „Het is nu soms best lastig om onbekende verkeersborden te herkennen en op de juiste manier te interpreteren”, vindt een ander. „Ook ontstaan er wel eens risicosituaties omdat ook gedragsregels per land kunnen verschillen. Eenheid in verkeersregels zal door het vele internationale (vakantie)verkeer de veiligheid voor gasten en inwoners verbeteren.”

Ondanks de onduidelijkheid over andere gebruiken en verplichtingen, geeft 61% van de deelnemers aan er geen problemen mee te hebben om achter het stuur te kruipen in het buitenland. Meer dan 80% van de respondenten stelt wel extra voorzichtig te zijn in het buitenlandse verkeer.

Zeker 62% van de respondenten verdiept zich voordat ze op reis gaan in de lokale verkeersregels en - voorschriften zoals de ANWB ook adviseert. „Als je je goed voorbereid en daar ook moeite voor wil doen, valt het allemaal wel mee. Natuurlijk wijken verkeersregels af per land. Maar er zijn hele legers Nederlanders die de verkeersregels van Nederland niet eens kennen”, schampert één van hen. „Verschillen zullen er altijd blijven, dat heb je al per dorp, gemeente, provincie etc. Maar dat is ook juist het leuke van het buitenland!”

Dat andere regels in het buitenland juist ook hun charme hebben, is iets wat veel tegenstanders van uniforme Europese verkeersregels (18%) ook betogen. „Een eenduidig Europa zal het nooit worden, maar dat kan en hoeft ook niet”, stelt één van hen. „Respecteer elk land met zijn gewoontes en gebruiken en let op in het verkeer. Het is de verantwoordelijkheid van de chauffeur om veilig te rijden en de regels te kennen. Als je in Nederland netjes kunt rijden, kun je dat ook in een ander land.” Een andere criticus stelt: „Ieder land heeft een eigen infrastructuur. Daarop zijn verkeersregels afgestemd. Mensen die in het buitenland rijden, zullen zich moeten inlezen. Doe je dat niet dan accepteer je mogelijke boetes.”