Brief 3: ‘Verlaag belasting op arbeid’

Het kabinet wil door het invoeren van een vermogensheffing het verschil tussen rijk en arm verkleinen. Toch vreemd dat mensen die hard werken, lef hebben om te investeren en spaarzaam leven middels de belasting geld afhandig te maken ten voordelen van de acht tot half vijf cultuur. Zelfs het afbetaalde koophuis ontkomt niet aan de door ambtenaren gedane voorstellen om de inkomensongelijkheid te verkleinen.

Belast winst en rente inkomen maar niet de eigenwoning of vermogen dat is eerlijk en verlaag de belasting op arbeid en Btw op dagelijkse levensbehoefte. Net als hard werken mag ook het nemen van risico door investeren in een bedrijf of aandelen best beloond worden.

J.C. Rosmolen, Bleiswijk

Stem op deze brief