Brief 1 ’Ingezetenenbelasting veel eerlijker’

Door aan de OZB- percentageknop te draaien en dit te vermenigvuldigen met de totale WOZ-waarde van alle woningen in de gemeente is de sluitpost een feit. Maar waarom wordt ervoor gekozen om alleen de woningbezitters op te laten draaien voor kapot getrapte abri’s, aanpassingen aan zwembaden, sporthallen onderhoud groenvoorzieningen etc.? Met het grote aantal bezwaren die de WOZ ieder jaar oplevert, creëert men er een probleem bij en het vertrouwen van de burger in de overheid neemt erdoor af. Het is veel eerlijker om iedereen mee te laten betalen door middel van een ingezetenenbelasting.

René Rutten, Huissen

