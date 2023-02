’Puber moet meer sporten’

Jammer, want in plaats van te gamen of op de telefoon te zitten biedt het lidmaatschap van een sportclub zo veel meer. Uiteraard de lichamelijke oefening die goed is voor lichaam en geest. Maar je leert ook om samen te werken in een team, om te gaan met winst en verlies en wat sportiviteit inhoudt. Verder is het goed om te wennen aan vaste verplichtingen die nu eenmaal later ook van je verwacht worden. Kortom, snel weer met die bal spelen en achter die computer vandaan komen!

Bas Overmars, Amsterdam