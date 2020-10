’Meer verwarde personen op straat’

Het aantal tbs-klanten stijgt onevenredig snel ten opzichte van het aantal beschikbare behandelaren én behandelplekken. Evenals het aantal tbs’ers dat tijdens proefverloven in de fout gaat. En dan gaat het nog maar om tbs’ers die bekend zijn en behandeld worden.

Daarnaast lopen er legio verwarde personen rond, die elke dag een potentieel gevaar zijn voor de burgers. Met dat soort figuren, die door personeelstekorten bij ons psychiatrisch keurkorps daar geen ingang vinden, wordt de politie tientallen keren per dag opgezadeld. Maar die kunnen alleen maar wat noodverbanden leggen en ze vervolgens na kalmering weer de straat opsturen. De kans dat je zo iemand tegen het lijf loopt en de vlam in de pan slaat wordt steeds groter. Dat is bepaald geen geruststellende vaststelling.

Jan Muijs, Tilburg