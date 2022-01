’Gaat rente verder stijgen?’

Bekijk ook: Federal Reserve houdt mogelijkheid steviger renteverhoging open

Zou dit dan het moment zijn dat de huizenprijzen in ons land niet verder gaan stijgen? Dat veel huishoudens in de problemen komen omdat ze de hypotheekrente niet voor langere tijd hebben vastgezet? Gaat nu eindelijk de rekenrente van onze pensioenen omhoog zodat er eindelijk eens geïndexeerd kan worden? Of is dit slechts een rentehobbel en blijft een verdere stijging uit en dalen we hierna weer. Toch spannend al met al.

Jan Pronk, Beverwijk