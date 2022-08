’Leefbaarheid in het gedrang’

Nederland telde in 1955 ca.10,5 miljoen inwoners. Anno 2022 zijn dat er bijna 17,8 miljoen, dit is een toename van ca 70 procent. Daarmee is ons land het dichtstbevolkte land van Europa. Bovendien telt Nederland na Malta en Ierland van alle landen in Europa het het minste percentage aan bossen.

Om de relatie met de huidige milieu- en stikstofproblematiek, de woningcrisis etc. te leggen vraagt daarom geen hogere wiskunde. Dat als gevolg daarvan de leefbaarheid en ons welzijn in het gedrang komen is evident.

Dat het kabinet er tot dusver niet in slaagt met een heldere en samenhangende toekomstvisie te komen verdient meer dan een dikke onvoldoende. Het is een brevet van onvermogen. De maatschappelijke onvrede in talrijke sectoren heeft het over zichzelf afgeroepen.

Charles Pesch