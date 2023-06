’Uniforme regels in EU nodig’

Voor iedereen gelden - globaal genomen- dezelfde regels. Met andere woorden: je weet met zijn allen waar je aan toe bent. Maar dan komt in ons land ineens de appeloogst in gevaar. De appelbloesemkever weet daar wel raad mee en vreet de appelbloesem van de bomen. Geen, of in elk geval veel minder opbrengst én gemankeerde en onverkoopbare appels. Met milieuvriendelijke middelen is dit beestje gemakkelijk te bestrijden, maar die mogen nu vanaf dit jaar niet meer in ons land gebruikt worden. In de ons omringende landen mag dat weer wel!

Hoezo één Europa? Wat heb je aan zo'n Europese Unie die dit laat gebeuren? Leuk voor onze appelboeren als ons land straks overspoelt wordt met Belgische en Duitse appels. Zie zo'n mager jaar zonder steun maar weer eens te overleven.

Jan Muijs, Tilburg