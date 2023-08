’Bedrijven te snel failliet’

Steeds vaker hoor je dat winkels en bedrijven failliet gaan omdat er met de belastingdienst geen regeling kon worden getroffen over het terugbetalen van coronasteun. Als het bedrijf niet levensvatbaar is dan is het waarschijnlijk het enige dat rest. Als fiscus krijg je dan niks terug. Maar bedrijven die wel levensvatbaar zijn, die kun je toch laten betalen over een veel langere periode?

Het aflossen van hypotheken duurt toch ook jaren? Slecht beleid van de Belastingdienst. Van een kale kip kun je niet plukken. Beter is het om op regelmatige basis een of meerdere veren te incasseren. Deze groeien weer aan en de staat krijgt zijn geld terug. Baas blij, personeel blij, iedereen bij.

J. Elbersen