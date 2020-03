Brief 2 ’Medici krijgsmacht moeten helpen’

Maar we hebben als het goed is nog een paar leegstaande ziekenhuizen in Nederland staan. Zoals het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en nog een ziekenhuis in Lelystad. Laat het leger deze ziekenhuizen in gebruik gaan nemen. Ook het leger bezit heel veel kundige mensen op medisch gebied. Ook hebben zij spullen om deze ziekenhuizen van materiaal te voorzien.

Bert Honingh, Uitdam

