Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Als omroepen beter luisteren, is Ongehoord Nederland overbodig

Door Roderick Veelo Kopieer naar clipboard

Mocht Ongehoord Nederland (ON) binnenkort van het scherm verdwijnen, dan zal ik deze omroep geen seconde missen. Het ’Zwarte Pietenjournaal’ was humorloos, slecht en rancuneus, de commentaren in ’Ongehoord Nieuws’ zijn voorspelbaar en niet zelden onbewezen complotten, en de gesproken column van voorzitter Arnold Karsksens doet pijn aan alle zintuigen. Dat de omroep nu zijn vergunning dreigt kwijt te raken, is uniek voor het Nederlandse omroepbestel en verdient een bredere context dan alleen de omroepregels die ON heeft overtreden.