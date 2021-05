’Religieuze feestdagen herzien’

Het aantal katholieken is volgens de laatste cijfers van het CBS ongeveer 20 procent en het aantal protestanten 15 procent. Daarnaast neemt het kerk of moskee bezoek ook sterk af, jongeren onder de 25 komen amper meer in een kerk. De dominantie van het geloof en de kerken neemt meer en meer af. Wordt het niet hoog tijd om het aantal feestdagen eens kritisch te bekijken en een aantal in te ruilen voor vrij opneembare vrije dagen. Laten we eens beginnen met het afschaffen van tweede Kerst-, Paas- en Pinksterdag en ook een dag als Hemelvaartdag. De Kerstdagen zijn verworden tot een door de commercie gekaapt eetfestijn, waarbij het belangrijk is elkaar vooral dure cadeaus te geven, tweede Paas en Pinksterdag worden tegenwoordig gebruikt om de tuincentra en de woonboulevard massaal te bezoeken. Hemelvaart is een nationale fietsdag geworden, 80 procent van de jongeren kan je absoluut niet uitleggen waarom we Hemelvaart vieren.

Hoogtijd om het aantal feestdagen eens grondig te herzien.

Cees Speklé, Oegstgeest