’Recht om kind thuis te houden’

Iedereen heeft het over de risico’s voor de leerkrachten, niemand heeft het over de risico’s voor de ouders en/of de grootouders die op moeten passen, stelt Liesbeth Hageman.

Er staat één leerkracht voor de klas maar er zitten 24-30 kinderen in een klas die elkaar en ook hun 24-30 gezinnen kunnen besmetten! Een leerkracht kan in de hogere klassen misschien afstand bewaren maar als je in één huis woont met je kind(eren) is dat niet mogelijk. Wat als je zzp’er bent en je kind moet in quarantaine omdat een klasgenootje corona heeft; dan moet je als gezin in quarantaine, dan kun je dus niet werken, geen inkomen.

Nergens wordt vermeld of je je kind thuis mag houden; het is niet duidelijk. In maart werd expliciet vermeld dat de leerplicht opgeschort werd. Straks liggen de IC’s vol met ouders. Dat lijkt me ook erg schadelijk voor kinderen. Ook het verlies van inkomsten van de ouders (bijvoorbeeld van een alleenverdienende zzp'er die in quarantaine moet) en daardoor de hypotheek of huur niet kan betalen en zijn huis verliest lijkt me ook best schadelijk voor kinderen.

Liesbeth Hageman