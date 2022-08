Uitslag Stelling: Zorg om virus, geen angst

Dat er wereldwijd zo’n 20.000 gevallen bekend zijn, waarvan nog geen duizend in Nederland, zorgt wel voor onbehagen bij meer dan de helft van de respondenten, maar anderen menen dat we ons druk maken om niets: „Jongens waar hebben we het over? Blijf het in proporties zien en maak van een mug geen olifant.”

Ook het relatief milde verloop van de ziekte leidt bij een aantal deelnemers tot een wat laconiekere houding. Een stemmer zegt: „En wat is eigenlijk het gevaar van apenpokken? Je krijgt hoofdpijn, spierpijn en bultjes en dat gaat allemaal weer weg. Vanwaar de paniek?”

Er wordt veel gewezen naar de homogemeenschap; de ziekte zou zich momenteel vooral voordoen bij mannen die seks hebben met mannen. Dat vinden de meeste deelnemers wat kort door de bocht. Apenpokken kan worden overgedragen door intiem huid-op-huid-contact en dat is bepaald niet voorbehouden aan homoseksuele mannen. Het virus kan zich ook op andere evenementen dan Pride Amsterdam verspreiden. Een stellingdeelnemer: „Iedereen kan het krijgen en door het nuweer weg te zetten als 'homoziekte' vind ik walgelijk. We zijn weer terug in de jaren 80.” Een respondent legt ook uit: „Apenpokken is een contactziekte, geen geslachtsziekte. De manier waarop het nu wordt uitgelegd is stigmatiserend en onjuist. Je hoeft geen seks te hebben om apenpokken te krijgen of over te dragen.

Anderen wijzen erop dat Pride nu eenmaal wel een feestweek is: „Mensen staan met dit evenement opeen gepakt en de kans op besmetting daardoor is vele malen groter, ook omdat gedronken wordt en de mensen daardoor steeds losser worden.” Een andere deelnemer pleit voor rigoureuze maatregelen: „Als er een erg besmettelijke ziekte rondgaat moeten grote samenkomsten worden beperkt of verboden.”

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseerde zelfs dat homoseksuele mannen het aantal bedpartners beter even zouden beperken. Een kleine meerderheid van de stellingdeelnemers snapt die redenering: „Zo te horen en te zien speelt seks toch wel een zeer belangrijke rol. Verantwoordelijkheid is niet altijd aanwezig.”

Virologen als Ab Osterhaus bekijken het evenement Pride Amsterdam met argusogen. Twee derde van de deelnemers deelt zijn zorg dat Pride tot een nieuwe apenpokkenuitbraak kan leiden. Een stemmer: „Ik vind het logisch dat mensen bezorgd zijn over apenpokken bij het Pride-evenement. Mensen moeten twee keer nadenken voor ze daar naartoe gaan.” Overigens zegt 95% van de stemmers Pride links te laten liggen, veruit de meesten omdat ze niets met het feest hebben. Twee procent blijft weg vanwege apenpokken. Daarmee is die groep bijna net zo groot als de groep die wel zegt te gaan.

Mensen uit hoogrisicogroepen krijgen een uitnodiging voor een inenting. Dat hoeft van de meeste stemmers niet te worden uitgebreid naar de hele bevolking. Volgens een deelnemer zijn paniek en vaccinatie ook niet nodig: „Gewoon je gezonde boerenverstand blijven gebruiken en dan komt het goed.”