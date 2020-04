’Terugeisen geld leidt tot faillisement’

Wat een malheur als er een paar euro moet worden bijbetaald voor de extra onkosten die de bedrijven hebben. Natuurlijk kan het niet zo zijn dat de vakantie dan honderden euro's duurder wordt dan moet er maar een alternatief geboden worden.

Heel belangrijk zou zijn als de voucher overdraagbaar is aan derden want als mensen later echt niet kunnen, is dit een oplossing of verkopen. De meeste bedrijven zijn hier wel soepel in. Toch is er een uitzondering, namelijk de KLM. Heb je bij deze maatschappij een dure reis geboekt om je familie te bezoeken en je kan door omstandigheden op die datum niet, dan ben je gewoon je geld kwijt. Ik heb wel een reis -en annuleringsverzekering maar de voorwaarden zijn zo streng dat je daar bijna nooit voor in aanmerking komt. De KLM zou een groot deel van het bedrag van de vliegtickets moeten kunnen restitueren of de mogelijkheid moeten bieden om de vliegtickets aan derden te kunnen overdragen.

Gerard Rood,

Stede Broec