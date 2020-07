Brief 2 ’Ons strafsysteem is een lachertje’

Zelfs de A2 doodrijder van een vader en het voor het leven verminken van vrouw en tweeling levert maar 4 jaar cel op terwijl hij daarna nog het lef had om in beroep te gaan. Kijkend naar andere landen overal ter wereld is ons strafsysteem een compleet lachertje.

Justitie minister Fred Grappenhaus komt met regelmaat op TV en verkondigt dan strenge straffen maar toepassen ho maar. Op drugs, in wat voor vorm ook, in het verkeer zou standaard twee jaar detentie moeten volgen en vijf jaar het rijbewijs kwijt.

Bij het veroorzaken van een ongeluk kan deze straf navenant oplopen aan de hand van de ernst van het ongeluk. De A2 veroorzaker had minimaal twintig jaar moeten krijgen met levenslange ontzegging van het rijbewijs.

Rex van den Bos

Vriezenveen

