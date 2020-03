Brief 2 ’Handreiking aan kwetsbare ouderen’

Het initiatief van de supermarkt is een handreiking aan de kwetsbare ouderen, die niet in de koopdrukte boodschappen hoeven doen. Een goed idee om zo ook ruimte te maken voor het realiseren vaan de 1,5 meter afstand voor die kwetsbare groep.

Iedereen in Nederland begrijpt wel waarom dit plan, naar de ouderen toe, is geboren, dus aan stigmatisering zal niemand denken. Het koopuurtje voor ouderen is geheel vrijwillig. Ze kunnen ook gewoon boodschappen doen op de reguliere tijden, dus van een vrijheidsbeperking is geen sprake. Jammer dat de ANBO, zonder steekhoudende redenen, zo’n goed bedoeld initiatief de grond wil inboren. Leuke belangenbehartiger!

Toon van Malsen, Naaldwijk

