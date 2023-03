’Wet straatintimidatie dode letter’

Iets meer dan de helft(!) van de vrouwen heeft vorig jaar één of meerdere keren te maken gehad met intimidatie als fluiten, sissen en seksuele, beledigende of denigrerende opmerkingen. Terwijl dat toch bij wet verboden is. Maar die wet is een dode letter. Probeer het maar eens te bewijzen of een naam te weten te komen, terwijl je ook nog getuigen bij de politie mee moet brengen om er een ronde zaak aan over te houden. En ik denk dat die Amsterdamse politie wel andere zorgen aan zijn hoofd heeft. We weten allemaal wel in welke hoek we dat tuig moeten zoeken. Maar daar blijft het dan ook bij.

Jan Muijs, Tilburg